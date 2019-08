Openluchtconcert tegen ontbossing Turkije

De Turkse pianist en componist Fazil Say heeft zondag een groot openluchtconcert gegeven om de aandacht te vestigen op de ontbossing door een Canadees goudmijnbedrijf in het noordwesten van Turkije.

Voor duizenden toeschouwers speelde hij op een stuk bosgrond in de buurt van de mijn in de provincie Çanakkale, een muziekstuk dat hij speciaal voor de gelegenheid had gecomponeerd. Hij ondersteunde daarmee protesten van burgers en activisten die eind juli begonnen en duizenden deelnemers trokken.

Çanakkale is met veel culturele bezienswaardigheden en de prachtige kust ook een toeristische trekpleister. Hier ligt bijvoorbeeld de oude stad Troje.

Say had het publiek via Twitter uitgenodigd voor het concert, om te helpen „het bloedbad van de natuur te stoppen”. Na het concert zei hij dat planten en dieren beschermd moeten worden, om ook voor toekomstige generaties nog iets over te laten. „We moeten voor het leven zijn.”

De demonstranten klagen dat er meer bomen worden gekapt dan gepland voor de goudwinning in het Ida-gebergte, in het Turkse Kazdaglari. Volgens bosbouwdeskundige Doganay Tolunay van de Universiteit van Istanbul en activisten zijn er al ongeveer 200.000 bomen gekapt in het goudmijngebied.