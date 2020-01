Openingsredes proces tegen Trump in Senaat van start

In de Amerikaanse Senaat beginnen de aanklagers en de verdedigers van president Trump met hun openingsredes. Beide kampen hebben er volgens de dinsdag gemaakte afspraken drie dagen voor. De aanklagers uit het Democratische kamp spreken als eersten en hebben al aangegeven dat ze de drie dagen zullen benutten.

De honderd senatoren hebben gezworen dat ze onpartijdige juryleden zijn in dit proces, waarbij Democraten uit het Huis van Afgevaardigden de Republikein Trump van machtsmisbruik beschuldigen. Het proces is onder het toeziend oog van de voorzitter van het Hooggerechtshof, John Roberts.

Trump is pas de derde president van de Verenigde Staten die door de Senaat wordt berecht in een ‘impeachtment’ procedure om hem af te zetten. De vorige keer startte zo’n proces in de Senaat op 7 januari 1999 tegen de toenmalige Democratische president Bill Clinton. De Senaat sprak hem 12 februari 1999 vrij. De in meerderheid Republeinse Senaat doet dat naar verwachting binnen afzienbare tijd ook met Trump.