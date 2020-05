‘Opening Deense scholen heeft niet tot meer besmettingen geleid’

De gedeeltelijke heropening van het onderwijs in Denemarken heeft niet geleid tot een opvallende toename in het aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus onder scholieren. Dat stelt infectieziekten-epidemioloog Peter Andersen van het Deense Serum Instituut. Daarbij verwijst hij naar data die woensdag openbaar werden gemaakt.

„Er zijn nog geen negatieve effecten van de heropening van de scholen zichtbaar”, aldus Andersen. „Als ik kijk naar onze aanvankelijke verwachtingen, hebben we de heropening op een behoedzame wijze georganiseerd.”

De recentste data laten geen opmerkelijke stijging van het aantal besmettingen onder kinderen tussen de 1 en 19 jaar zien in de eerste weken van de heropening. Denemarken was een van de eerste landen om strenge beperkende maatregelen tegen het nieuwe coronavirus in te voeren en ook een van de eerste om die weer te versoepelen. Sinds 15 april mogen scholieren tot de vijfde klas weer naar school.