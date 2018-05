Opening ambassade Jeruzalem zonder Trump

President Donald Trump is de grote afwezige maandag bij de opening van de Amerikaanse ambassade in Jeruzalem. Hij laat zich bij de plechtigheid vertegenwoordigen door een delegatie met onder anderen zijn dochter Ivanka en zijn schoonzoon Jared Kushner.

Ook minister van Financiën Steven Mnuchin en onderminister van Buitenlandse Zaken John Sullivan maken deel uit van de delegatie. Volgens Amerikaanse regeringsmedewerkers zal Donald Trump via een videoverbinding een toespraak houden.

Op het recente besluit van Trump de ambassade te verhuizen van Tel Aviv naar Jeruzalem is veel kritiek gekomen. Vooral de Palestijnen zijn boos. Zij zien Oost-Jeruzalem als de hoofdstad van een toekomstige Palestijnse staat.

De opening van de ambassade in Jeruzalem is op de dag dat de Palestijnen 'Nakba' (de Catastrofe) herdenken. Daarmee verwijzen ze naar het uitroepen van de staat Israël zeventig jaar geleden. Voor honderdduizenden Palestijnen betekende dit dat zij van hun geboortegrond vluchtten of daarvan werden verdreven.