Openbaar leven Venezuela ook maandag plat

Venezuela krijgt het ook na vier dagen niet voor elkaar om de stroomstoring op te lossen die een deel van het land al sinds donderdag teistert. Op last van de regering blijven maandag de scholen en bedrijven in het land dicht, meldt de minister van Informatie Jorge Rodriguez op de Venezolaanse televisie.

Die storing is voor een groot deel verholpen, maar er zitten nog altijd delen van het land zonder elektriciteit. Hoeveel Venezolanen zondag nog waren getroffen, is niet bekend.

Volgens de regering van president Nicolás Maduro is de stroomuitval veroorzaakt door een Amerikaanse cyberaanval op een waterkrachtcentrale. Zelfbenoemd interim-president Guaidó beschuldigt Maduro en zijn regering ervan de stroomuitval te hebben veroorzaakt. Hij riep zondagavond het Venezolaanse leger opnieuw op om Maduro te laten vallen.

De stroomstoring zorgt ondertussen voor grote woede bij de Venezolanen. In de winkels ligt het voedsel te bederven door gebrek aan koeling. Sommige winkels geven voedsel dat de houdbaarheidsdatum heeft overschreden gratis weg.

Zondag gingen veel mensen boos de straat op over het gebrek aan daadkracht van de overheid. „Geen enkel land kan dagenlang zonder elektriciteit. We hebben hulp nodig. We bevinden ons in een humanitaire crisis”, riep een vrouw tijdens een anti-regeringsdemonstratie in de hoofdstad Caracas.