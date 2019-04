Open brief: Godsdienstvrijheid België in gevaar

De godsdienstvrijheid in België is in gevaar, waarschuwen een groot aantal prominente figuren uit het maatschappelijk en godsdienstig middenveld in het land. Ze zijn onder meer bezorgd over plannen om het begrip ”laïciteit”, de strikte scheiding van kerk en staat, in de grondwet op te nemen. „Het is onnodig en gevaarlijk.”

De Leuvense hoogleraar Hans Geybels schreef een open brief aan de volksvertegenwoordigers in het land om de alarmbel te luiden over de ontwikkelingen rond godsdienstvrijheid. Die is ondertekend door een grote aantal vertegenwoordigers uit rooms-katholieke, protestantse en joodse kring, maar ook door bijvoorbeeld de oud-voorzitter van de Europese Commissie, Herman van Rompuy. Onder de protestantse ondertekenaars is de voorzitter van de Evangelische Theologische Faculteit in Heverlee, Filip De Cavel.

„Wij zijn bezorgd over de consequenties die het introduceren van het begrip laïciteit in de Belgische grondwet zou hebben”, stelt de brief. Dat uit Frankrijk afkomstige concept staat volgens de ondertekenaars voor één specifieke levensbeschouwing: de liberale. Religieuze of andere levensbeschouwelijke uitingen worden feitelijk uit het publieke domein verbannen. „Dat brengt de democratie zelf in gevaar. In een democratie trekt de overheid niet één religie of levensbeschouwing voor, maar garandeert zij dat diverse meningen aan bod komen. Waarom dat op de helling zetten?”

De ondertekenaars maken zich ook zorgen over andere wetsvoorstellen die sinds 2000 passeerden, zoals de financiering van erediensten en de positie van godsdienstonderwijs.

In België worden geestelijken van de erkende godsdiensten vooralsnog door de staat betaald en wordt het godsdienstonderwijs op kosten van de overheid door de verschillende stromingen zelf verzorgd. Dit stuit op verzet bij groepen en politieke partijen die voor een striktere scheiding van kerk en staat pleiten.