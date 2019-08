Open Arms: Algeciras is te ver weg

Hulporganisatie Open Arms zegt niet te kunnen ingaan op het aanbod van Spanje om het gelijknamige schip met vluchtelingen aan te meren in Algeciras. „Wij kunnen niet naar Spanje omdat we in een extreme humanitaire noodtoestand verkeren. De migranten moeten nú van boord. Algeciras zou zes dagen varen zijn”, laat een woordvoerster weten.

De Spaanse regering bood de haven aan omdat Italië blijft weigeren de vluchtelingen op te nemen. Aan boord van de Open Arms zijn nog 107 Afrikaanse migranten, die sinds begin deze maand werden opgepikt voor de kust van Libië. Zaterdag mochten wel 27 alleenreizende kinderen van boord op het Italiaanse eiland Lampedusa.

De Spaanse premier Pedro Sánchez noemde de harde opstelling van Italië, en met name de rechtspopulistische minister Matteo Salvini, onbegrijpelijk. Daarom stelde hij Algeciras voor als aanlegplaats voor de Open Arms. „Mooi zo”, reageerde Salvini, „de aanhouder wint”.

Volgens de Italiaanse premier Giuseppe Conte zouden de Afrikanen asiel kunnen aanvragen in Frankrijk, Duitsland, Portugal, Spanje, Luxemburg en Roemenië. Die landen zouden hebben aangeboden de migranten op te nemen.