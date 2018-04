OPCW tikt Lavrov op de vingers

De bewering van Rusland dat dubbelspion Sergej Skripal en zijn dochter in het Britse Salisbury zijn vergiftigd met een in het Westen gemaakt gifgas, klopt niet.

Op de plaats delict is volgens de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) alleen novitsjok gevonden. Dat is een zenuwgas van Russische makelij.

De Russische minister Lavrov van Buitenlandse Zaken stelde dat een Zwitsers laboratorium dat voor de OPCW zou werken, sporen van een westers zenuwgas had aangetroffen. Maar het lab had het zogeheten 3Q toegevoegd aan een controlemonster, om vast te stellen of het onderzoek naar de monsters uit Salisbury zorgvuldig was verlopen en niets over het hoofd was gezien, zegt de OPCW.

De Britse mediatoezichthouder Ofcom is een onderzoek gestart naar de Russische nieuwszender RT. Daar moet uit blijken of de zender de uitzendcode over onpartijdige berichtgeving heeft overtreden sinds de kwestie- Skripal begin maart.