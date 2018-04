OPCW stuurt team naar Douma

De Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) stuurt een team naar de Syrische stad Douma. Dat gaat onderzoek doen naar beschuldigingen dat daar chemische wapens zijn gebruikt. Syrië en Rusland hebben gevraagd om een dergelijke onderzoek.

De OPCW, gevestigd in Den Haag, maakte bekend dat de Syrische autoriteiten zijn gevraagd voorbereidingen te treffen voor de komst van de onderzoekers. Zij reizen op korte termijn naar Syrië. De organisatie stelt dat is begonnen met het verzamelen van informatie toen de eerste meldingen binnenkwamen over de mogelijke aanval met chemische wapens.