„OPCW onderzoekt aanvallen in Oost-Ghouta”

De Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) is een onderzoek begonnen naar aanvallen in het Syrische rebellenbolwerk Oost-Ghouta. Dat zeggen bronnen in diplomatieke kringen tegen persbureau Reuters. Uit het onderzoek moet blijken of verboden munitie is gebruikt.

Onderzoekers nemen onder meer een aanval van zondag onder de loep. Lokale autoriteiten in het gebied verklaarden toen dat getuigen chloor roken na een „enorme explosie”. Het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten kon niet bevestigen of ook daadwerkelijk een aanval was uitgevoerd met gifgas.

Het OPCW-team gaat volgens de bronnen uit veiligheidsoverwegingen geen onderzoek doen in Oost-Ghouta, waar in een week tijd honderden doden zouden zijn gevallen door zware beschietingen. De onderzoekers zullen zich baseren op getuigenissen, beeldmaterieel en gesprekken met medische experts.