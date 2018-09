OPCW: novitsjok Amesbury zelfde als Salisbury

Het zenuwgif waardoor onlangs een vrouw in de Engelse stad Amesbury om het leven kwam, is chemisch identiek aan de novitsjok die werd gebruikt voor de moordpoging op de voormalige Russische dubbelspion Sergej Skripal en diens dochter Julia. Dat blijkt uit het onderzoek dat de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) in Den Haag heeft gedaan op verzoek van de Britse autoriteiten. Het rapport is dinsdag gepresenteerd.

Vader en dochter Skripal werden in maart bewusteloos aangetroffen op een bankje in Salisbury. Zij overleefden uiteindelijk de aanval met de dodelijke stof, ontwikkeld in de voormalige Sovjet-Unie. De zaak leidde tot een ernstige diplomatieke crisis.

Begin juli kwam een Brits stel in het naburige Amesbury per ongeluk met novitsjok in contact. De man vond naar eigen zeggen een flesje met vloeistof dat hij voor een parfumflacon hield. Zijn vriendin, moeder van drie kinderen, deed het open en stierf een pijnlijke dood.