„OPCW-inspecteurs al in Douma”

Onderzoekers van de internationale Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) zijn dinsdag de voorstad Douma bij Damascus binnengegaan, meldde de Syrische staatstelevisie. Ze moeten proberen vast te stellen of er 7 april een gifgasaanval in deze grotendeels verwoeste stad is geweest. Rusland en Syrië bestrijden dat er gifgas is gebruikt.

De inspecteurs zijn afgelopen weekend naar Syrië gekomen. Douma is weer helemaal in handen van de regering. De laatste strijders van de soennitische strijdgroep Jaish al-Islam (Leger van de Islam) hadden er een week geleden na onderhandelingen mee ingestemd onder Russisch toezicht naar Noord-Syrië te worden geëvacueerd.

De VS, Frankrijk en Groot-Brittannië hebben het OPCW-onderzoek niet afgewacht, maar hebben afgelopen zaterdag raketaanvallen op Syrië uitgevoerd als straf voor de vermeende gifgas-aanval.