OPCW doet weer onderzoek in Douma

Experts van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) hebben opnieuw onderzoek gedaan in de Syrische stad Douma. Ze zochten naar sporen van een mogelijke gifgasaanval. De monsters worden overgebracht naar het OPCW-laboratorium in Rijswijk, maakte de organisatie bekend.

Het ging om het tweede bezoek van de onderzoekers aan Douma. Ze arriveerden eerder deze maand in Syrië om te onderzoeken of er daadwerkelijk een gifgasaanval op Douma is uitgevoerd en om te bekijken welk gas eventueel is gebruikt. Westerse landen zijn ervan overtuigd dat het regime van de Syrische president Bashar al-Assad de stad met chemische wapens heeft bestookt.

Rusland, een bondgenoot van de Syrische regering, heeft aangekondigd Syriërs naar Nederland te halen om „leugens” over het incident in Douma te ontkrachten. Dat moet donderdag gebeuren tijdens een speciale briefing. Het zou onder meer gaan om mensen die te zien waren op videobeelden van de vermeende gifgasaanval.

De OPCW heeft de Russen gevraagd de betreffende Syriërs eerst te laten horen door de experts die het onderzoek naar de vermeende aanval uitvoeren. „Desondanks gaf de Russische delegatie aan door te gaan met de briefing”, meldt de OPCW. De Russen benadrukten volgens de organisatie dat het niet te bedoeling is het werk van de internationale onderzoekers te hinderen.