OPCW: beveiligers VN beschoten in Douma

In Douma is op beveiligers van de Verenigde Naties geschoten. Daarom zijn de inspecteurs van de Organisatie voor het Verbod van Chemische Wapens (OPCW) woensdag nog niet naar Douma, een voorstad van Damascus, gegaan. Dit zei het hoofd van de OPCW, Ahmet Üzümcü.

Het veiligheidsteam was dinsdag in Douma namens de Verenigde Naties. Bronnen bij de VN hebben bericht dat er „veiligheidskwesties zijn gerezen”. Zo zou er zijn geschoten en er waren betogers die hulp eisten. De OPCW is een op zichzelf staande internationale organisatie die wel veel samenwerkt met de VN.

Inspecteurs van de OPCW moeten proberen vast te stellen of er 7 april een gifgasaanval in de grotendeels verwoeste Syrische stad Douma is geweest.