OPCW bespreekt zaak-Skripal

Het bestuurscollege van de organisatie tegen chemische wapens (OPCW) komt woensdag in speciale zitting bijeen om te praten over de aanslag op de voormalige Russische spion Sergej Skripal. Rusland heeft om het overleg gevraagd.

Skripal en zijn dochter Joelia werden 4 maart bewusteloos aangetroffen op een bankje in de Engelse stad Salisbury. Al snel bleek dat er zenuwgas was gebruikt en dat het om een aanslag ging.

Experts van de OPCW hebben sporen van van het gas onderzocht. Het is niet duidelijk of tijdens de besloten bijeenkomst in Den Haag resultaten ter tafel komen.

De Russische ambassade in Den Haag houdt na de speciale zitting een persconferentie om de visie van Moskou op de zaak Skripal te belichten. Het land heeft steeds ontkend betrokken te zijn geweest bij de aanslag, hoewel het gebruikte zenuwgas is ontwikkeld door de Sovjet-Unie.