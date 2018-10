OPCW bedankt Nederland

De Organisatie voor het Verbod van Chemische Wapens (OPCW) heeft Nederland bedankt voor het stoppen van Russische hackers die in het computersysteem wilden inbreken. De organisatie is donderdag op de hoogte gebracht dat een cyberaanval gericht op de OPCW door de Nederlandse militaire inlichtingendienst is gedwarsboomd.

De OPCW ziet sinds begin dit jaar meer activiteiten op het internet tegen de organisatie en neemt de veiligheid van haar netwerken serieus. In april heeft de MIVD een operatie van de Russische collega’s van de GROe gericht tegen de OPCW gestopt, maakte het ministerie van Defensie donderdag bekend. De Russen zouden onder meer het wifi-netwerk van de OPCW hebben willen binnendringen.