Opa overlijdt na redden kleinzoon

Een grootvader is om het leven gekomen bij het redden van zijn kleinzoon. Deze was tijdens het schaatsen op een dichtgevroren meer bij de Duitse plaats Creglingen (Baden-Württemberg) door het ijs gezakt.

Met hulp van zijn opa kon de achtjarige jongen op de kant komen. De 79-jarige man, die de dikte van het ijs nog had getest voordat hij zijn kleinkind liet gaan, raakte zelf ook te water. Hij kon zich niet meer op eigen kracht in veiligheid brengen. De politie zei woensdag dat een EHBO’er de bejaarde man nog naar de rand van het meer had weten te brengen en hem met toegesnelde collega’s aan land had getrokken. Reanimatiepogingen haalden echter niets uit.

In Paderborn (Noordrijn-Westfalen) had een 44-jarige vrouw haar leven te danken aan haar hond. Ze viel woensdagmiddag in de rivier de Alme. Haar hond trok door hard te blaffen de aandacht van een wandelaar in de buurt en ging hem voor naar de plek des onheils. De man trok het bovenlichaam van het bewusteloze slachtoffer boven water. De gealarmeerde reddingsdiensten brachten de vrouw bij kennis.

Ze werd voor verder onderzoek naar een ziekenhuis gebracht. Ze is buiten levensgevaar. Haar huisdier kreeg onderdak in een asiel in afwachting van het herstel van zijn bazin. Hoe de vrouw in de Alme belandde, is nog onduidelijk. De politie gaat uit van een ongeluk, schreef het Westfalen-Blatt.