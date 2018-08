Een man en zijn veertienjarige kleindochter zijn zaterdagmorgen in Duitsland om het leven gekomen toen hun ultralightvliegtuig kort na de start crashte op een landweg. De 74-jarige piloot en zijn kleindochter stierven in het vliegtuig. Het ongeluk gebeurde in Melle in Nedersaksen.

Het is nog onduidelijk waarom het vliegtuig is neergestort. De autoriteiten onderzoeken het ongeluk.