Op valreep nog Duits hitterecord in juni

In Duitsland is zondag op de valreep het hitterecord voor de maand juni opnieuw gesneuveld. Aan het eind van de middag werd in Bernburg/Saale in de deelstaat Saksen-Anhalt een temperatuur gemeten van 39,6 graden. Dat heeft de Duitse meteorologische dienst (DWD) bevestigd.

Een uur eerder was het record even in handen gekomen van Brad Kreuznach (Rijnland-Palts) waar het kwik steeg tot 39,3. Dat was al een duidelijke verbetering van de 38,6 die woensdag werd gemeten in Coschen (Brandenburg) en Bad Muskau (Saksen).

De DWD meldde via Twitter dat het in heel 2018 ook het warmst werd op het weerstation Bernburg/Saale: 39,5. Het record aller tijden, 40,3 (Kitzingen, Beieren 2015), blijft voorlopig staan. De komende dagen zakt de temperatuur tot onder de 30 graden is de verwachting.