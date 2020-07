Op sokkel van slavenhandelaar in Bristol staat nu activiste

Op de sokkel van een neergehaald beeld van een slavenhandelaar in het Britse Bristol staat sinds woensdagochtend een beeld van een activiste met een vuist omhoog. Het kunstwerk is van de lokale artiest Marc Quinn die het beeld in een geheime actie op de sokkel heeft gezet.

Hij verklaarde in Britse media dat hij het moment had vastgelegd waarop de activiste Jen Reid tijdens Black Live Matters-protesten op 7 juni de vuist balde tegen racisme en politiegeweld.

Antiracistische demonstranten trokken op die dag in de havenstad het standbeeld van Edward Colston van zijn sokkel en gooiden het in water. Colston was een zakenman, parlementslid en filantroop die een groot deel van zijn vermogen verdiende met de slavenhandel. Het afbreken van het standbeeld van Colston leidde tot het neerhalen van andere gedenktekens of het bespreken van hun toekomst.

Het beeld is uit het water gehaald en naar een museum gebracht. Daar wordt het tentoongesteld naast Black Lives Matter-aanplakbiljetten.