Op Schiphol gepakte kunstdief heeft strafblad

Een van de drie verdachten die op 26 november een schilderij van de Franse impressionist Pierre-Auguste Renoir stalen uit het veilinghuis Dorotheum in Wenen, blijkt een strafblad te hebben met eenzelfde vergrijp. De 59-jarige Oekraïner, die op 12 december werd aangehouden op Schiphol en net voor de jaarwisseling door Nederland werd overgedragen aan justitie in Oostenrijk, is in 2005 in zijn vaderland veroordeeld voor het ontvreemden van een kunstwerk van de Rus Ivan Aivazovski uit een Oekraïens museum. Dat heeft een rechtbankwoordvoerster vrijdag bevestigd.

Daarmee is het bewijs geleverd dat het om professionele kunstdieven gaat. Van zijn kompanen ontbreekt nog elk spoor, evenals van de Renoir, waarvan de waarde wordt geschat op 120.000 à 160.000 euro. Mogelijk hebben de daders het doek uit 1895 op bestelling van de muur gehaald. De opdrachtgever zou in Scandinavië kunnen zitten. De man die in Amsterdam werd gepakt had drie vliegtickets naar Zweden gekocht. De politie kwam hem op het spoor doordat hij onder zijn echte naam had ingecheckt in een Weens hotel.