Op naaldhakken met Poetin op zwijnenjacht

Vladimir Poetin is wat je noemt een veteraan in de politiek. Sinds het jaar 2000 staat hij onafgebroken aan het roer van Rusland.

Zijn eerste jaren waren veelbelovend. Westerse leiders stonden te dringen om een goede relatie met hem aan te knopen.

Interessant is het om terug te lezen hoe twee van de belangrijkste wereldleiders uit die tijd, de Amerikaanse president George W. Bush (2000-2008) en de Britse premier Tony Blair (1997-2007), over hem schrijven in hun persoonlijke memoires. Maar daar bovenuit gaat het persoonlijke verhaal van de vrouw van de Britse premier, Cherie Blair.

Tony Blair werd door de Amerikaanse president Bush gestimuleerd een goede relatie met de Rus aan te knopen, zo vertelt hij in zijn boek ”Memoires” (2010). Blair zag dat de man in het Kremlin bezig was de Russische positie in de wereld te heroveren. Door de val van de Muur was het land veel invloed kwijtgeraakt.

Het viel de Brit altijd op dat de mensen terugdeinsden zodra ze Poetin tegenkwamen. „Niet uit angst, maar meer uit eerbied en ontzag. Het was alsof hij een tsaar was, en ik dacht: Hm, hun politiek lijkt niet echt op de onze.”

President Bush volgde bij het aanknopen van een goede relatie met Poetin een oude wijsheid van de Amerikaanse president Lincoln: eerst vrienden worden en daarna zakendoen, zo schrijft hij in zijn boek ”Cruciale beslissingen” (2010).

Dat leek te lukken. Poetin was de eerste wereldleider die na de terreuraanslagen op 11 september 2001 de Amerikaanse president belde. Bush cirkelde toen nog in de Air Force One boven de Verenigde Staten en was onbereikbaar voor het Kremlin. Kort daarna hadden ze toch contact. Poetin beloofde steun.

Na een van hun eerste ontmoetingen vroegen journalisten aan Bush of hij deze man vertrouwde. „Ik zei ja”, schrijft Bush. „Ik kon een glimp van zijn ziel zien. In de komende jaren zou Poetin me redenen geven om mijn mening te herzien.”

De samenwerking was aanvankelijk uitstekend; ook rond de oorlog tegen het terrorisme in Afghanistan. Het Witte Huis voelde vooruitgang en dacht dat Poetin de „achterdocht” achter zich liet.

De twee zagen elkaar niet minder dan veertig keer. Dan weer eens op de ranch in Amerika, dan weer in de datsja. Ook nam Poetin zijn collega mee op boottocht door Sint-Petersburg. Bush: „Hij was soms boers, soms charmant, maar altijd keihard.”

Toen Bush in 2008 op de NAVO-top in Boekarest het lidmaatschap van Oekraïne en Georgië wilde doordrukken, liep het fout. Poetin ervaarde dat als bedreiging. Toch raakte Bush teleurgesteld. Het was de „stijgende rijkdom” in Rusland die de vooruitgang „stagneerde”, schrijft hij.

In haar boek ”In mijn eigen woorden” (2008) haalt Cherie Blair herinneringen op die minstens zo onthullend zijn als die van haar man Tony. „Je voelde gewoon dat in hem nog steeds de voormalige KGB-agent schuilde.” De Blairs zaten op een avond eens in de datsja. Na een zware maaltijd rekte Poetin zich uit en zei: „Nu wil ik jullie meenemen op everzwijnenjacht.”

Tony las de wanhoop op het gezicht van zijn vrouw. „Tanden op elkaar, meid”, zei hij, terwijl hij haar in haar mantel hielp, „en niet zeuren.” Iedereen sloop door de vrieskou, op zoek naar wild, maar Cheries naaldhakken waren van ver te horen. Bovendien was ze banger voor het wapentuig van de Russische lijfwachten dan voor de zwijnen.

„Niettemin werd de ontmoeting achteraf algemeen beschouwd als een succes”, zo besluit ze droog.