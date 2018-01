Op meer plekken zitten wintersporters vast

Niet alleen in Zermatt zitten toeristen ingesloten vanwege extreme sneeuwval en lawinegevaar. Elders in het bergkanton Wallis, in stadje Saas-Fee, blijken nog eens 2000 wintersporters vast te zitten.

Ook in kleinere plaatsen kunnen mensen voorlopig even niet op reis. Het kanton in het zuiden van Zwitserland nabij de Italiaanse grens zit momenteel ’vol’ met wintersporters. De meesten gaan pas in het weekeinde op reis en wachten ongeduldig tot ze zich weer op de skihellingen kunnen begeven. In het geplaagde Zermatt en omgeving scheen woensdag na dagen sneeuw en mist de zon uitbundig.

Aan de andere kant van grens in Italië zijn eveneens veel wegen wegens lawinegevaar afgesloten. In het bekende wintersportoord Sestriere kwam dinsdag al een lawine de bergen afglijden. Een vakantiehuis raakte volledig bedolven. Er zijn geen slachtoffers.

In het Aostadal is de situatie zo gevaarlijk dat door de autoriteiten het alarm voor het hoogste lawinegevaar is gegeven. Op veel plekken zitten de toeristen vast. Ook in Zuid-Tirol is de situatie ‘gevaarlijk’. Daar viel in korte tijd 80 tot 130 centimeter sneeuw.