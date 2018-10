Op hol geslagen paard zorgt voor paniek in Franse bar

Grote paniek in een bar in het Franse Chantilly, even ten noorden van Parijs, waar maandagmorgen rond tien uur een op hol geslagen paard de zaak kwam binnenstormen. Wonder boven wonder raakte geen van de zeven aanwezige klanten gewond.

Als het merrieveulen vijf minuten eerder was geweest, was de afloop mogelijk heel anders geweest, vreest de eigenaar van de zaak die is gelegen tegenover het treinstation Chantilly. Op dat moment zaten er nog zo’n twintig personen aan de bar. Die moesten echter de trein van 9.55 uur halen, zo vertelt hij tegenover de verslaggever van Ouest France.

cheval

Het paard kon kort tevoren zijn eigen weg gaan, nadat de berijder er vanaf was gevallen. Na zijn ‘bezoek’ aan de bar werd het dier even later aangetroffen op een parkeerplaats. Ook de merrie bleef ongedeerd.