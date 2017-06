„Op Bali ontsnapte crimineel in Amsterdam”

Een onlangs uit een Indonesische gevangenis ontsnapte Australiër, Shaun Davidson, wekt via sociale media de indruk het in Amsterdam reuze naar zijn zin te hebben. Dit meldden Australische media zaterdag. Davidson zou naar eigen zeggen als in een droom leven.

Hij ontsnapte ruim een week geleden samen met een Bulgaar, een Indiër en een Maleisiër uit de beruchte Kerobokan-gevangenis op Bali door een tunnel en waterafvoerbuis. Naar de vier is intensief gezocht en twee van de ontsnapten, de Bulgaar en de Indiër, zijn in Oost-Timor opgepakt. Ze zijn zaterdag uitgeleverd en naar Bali teruggevlogen.

Davidson en de Maleisiër Tee Kok King zijn nog voortvluchtig. De politie in Indonesië en in Oost-Timor onderzoeken of de vier bij hun ontsnapping zijn geholpen door een internationale bende.

Shaun zou via sociale media hebben aangegeven dat hij zich nu onder meer in nachtclubs in Amsterdam ophoudt. Hij kon na zijn ontsnapping op Bali niet eenvoudig terug naar Australië, omdat hij daar ook wegens drugscriminaliteit wordt gezocht.