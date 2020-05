Op 3 juni alle Italiaanse luchthaven weer open

Alle Italiaanse luchthavens kunnen vanaf 3 juni opnieuw worden geopend. Het is een nieuwe stap in de versoepeling van de lockdown rond het coronavirus in het land, zei de minister van Transport woensdag.

„Alle regionale en internationale transfers zijn dan weer toegestaan”, verklaarde minister Paola De Micheli. Eerder maakte het land al bekend vanaf 3 juni zijn grenzen weer te willen openen voor reizigers van en naar het buitenland.

Maandag zijn de lockdownmaatregelen in Italië al verder versoepeld. Ongeveer 90 procent van de kledingwinkels is weer opengegaan. Ook veel horecagelegenheden hebben de deuren weer geopend, daar is ongeveer 40 procent van de werknemers weer aan het werk.

Het aantal sterfgevallen als gevolg van het coronavirus in Italië is woensdag met 161 gestegen, tegen 162 de dag ervoor, zeiden de autoriteiten.

Het dagelijkse aantal nieuwe besmettingsgevallen daalde tot 665 vergeleken met 813 op dinsdag.

Het totale dodental sinds de uitbraak van het virus op 21 februari aan het licht kwam, bedraagt nu 32.330, het op twee na hoogste ter wereld, na die van de Verenigde Staten en Groot-Brittannië.

Het aantal bevestigde gevallen bedraagt 227.364, het hoogste aantal na de Verenigde Staten, Rusland, Spanje, Groot-Brittannië en Brazilië.