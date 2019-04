Op 1 dag 27 nieuwe ebola-gevallen in Congo

In het oosten van de Democratische Republiek Congo zijn zondag binnen 24 uur 27 nieuwe ebola-besmettingen vastgesteld. Dat bracht volgens het ministerie van Volksgezondheid het totaal voor de hele week op 126, een record sinds de uitbraak van de gevreesde virusinfectie in augustus.

Enkele weken geleden werden in zeven dagen tijd 110 nieuwe ziektegevallen geconstateerd.

De verspreiding van ebola gaat momenteel razendsnel in de gevaarlijke regio. Dat is vooral te wijten aan de reeks gewelddadige aanvallen door milities die de internationale inzet om de epidemie onder controle te krijgen wantrouwen. Veel Congolezen in het gebied geloven dat ebola een samenzwering is die is bekokstoofd door de regering of andere landen.