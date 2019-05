Oostenrijkse vicekanselier Strache stapt op

De Oostenrijkse vicekanselier en FPÖ-leider Heinz-Christian Strache treedt af. Zijn opvolger is verkeersminister Norbert Hofer, maakte Strache bekend tijdens een persconferentie.

"Ik heb mijn ontslag als vicekanselier van Oostenrijk aangeboden aan kanselier Kurz en hij heeft dit besluit aanvaard", aldus Strache.

De 49-jarige Strache lag onder vuur nadat vrijdag een in 2017 door een verborgen camera opgenomen beelden werden gepubliceerd waarin Strache en een vermeende Russische oligarch praten over hulp bij onder meer verkiezingscampagnes.

Strache zei zaterdag dat hij het "slachtoffer is van een gerichte politieke aanval met illegale middelen", maar dat hij vertrekt om verdere schade aan de regering te voorkomen.

In de door Der Spiegel en Süddeutscher Zeitung verspreide video is te zien dat vicekanselier Strache en een partijgenoot praten met een vrouw, die zich voordoet als een vermogende Russin. Het gesprek gaat over hoe de vrouw zo’n 250 miljoen euro kan investeren in Oostenrijk, bijvoorbeeld door de krant Kronen Zeitung te kopen. Die krant zou volgens Strache zijn partij dan ook een handje kunnen helpen bij de verkiezingscampagne. Der Spiegel en Süddeutscher Zeitung zeggen dat ze geen duidelijke informatie hebben over wie achter de video zit.

De video werd enkele maanden voor de nationale verkiezingen in 2017 gemaakt, toen de conservatieve ÖVP onder Sebastian Kurz net de coalitie met de SPÖ had beëindigd. In de verkiezing kwam de rechts-populistische FPÖ uit op 26 procent van de stemmen. Sinds december 2017 besturen ÖVP en FPÖ samen.

Bondskanselier Sebastian Kurz (ÖVP) sloot eerder zaterdag verdere samenwerking met Strache uit. Het is nog onduidelijk of Kurz de coalitie met de opvolger van Strache wil voortzetten of dat hij nieuwe verkiezingen wil.