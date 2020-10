Oostenrijkse separatiste veroordeeld tot twaalf jaar cel

(ANP/AFP) - Een Oostenrijkse ex-politievrouw die met haar beweging het leger een staatsgreep wilde laten plegen is veroordeeld tot twaalf jaar gevangenisstraf. De 71-jarige Monika Unger, die zichzelf eerder uitriep tot president van haar eigen „confederatie” is volgens de rechters in de stad Graz schuldig aan opruiing en het oproepen tot hoogverraad.

Ze wist sinds 2015 2600 mensen om zich heen te verzamelen, variërend van anarchisten tot neonazi’s, met als doel de regering in Wenen te wippen. De vrouw had de Russische president Poetin in een brief gevraagd om militaire steun.

Haar ‘confederatie’ beschouwde zichzelf als een echte staat, met paspoorten en kentekenplaten. Leden mochten geen belasting betalen. Unger wilde haar eigen regering opzetten omdat ze naar eigen zeggen „slachtoffer was van een systeem van onderdrukking”.

Unger werd in 2017 gearresteerd, maar haar veroordeling werd in beroep tenietgedaan, waardoor een nieuw proces nodig was. Eerder kreeg ze tien jaar opgelegd.