Oostenrijkse politie houdt grote actie tegen radicaal islamisten

De Oostenrijkse politie heeft maandagochtend in vier deelstaten doorzoekingen gedaan in een grote actie tegen radicale islamisten. De krant Kronen Zeitung bericht dat zeker zestig appartementen, huizen, winkels en clubgebouwen bijna gelijktijdig zijn doorzocht. De politie pakte dertig verdachten op.

Volgens de minister van Binnenlandse Zaken, Karl Nehammer, waren de invallen in het kader van ‘Operatie Ramses’ gericht tegen „criminele, extremistische en onmenselijke” organisaties. In het onderzoek worden zeventig mensen en verschillende organisaties verdacht van het behoren tot of het steunen van terroristische organisaties als de Moslimbroederschap of afdelingen van Hamas. Ook zou er sprake zijn van het witwassen van geld.

De invallen waren in de deelstaten Stiermarken, Karinthië, Wenen en Neder-Oostenrijk. Nehammer zei dat de invallen bedoeld waren om „de politieke islam met wortel en tak uit te roeien”.

De actie zou geen direct verband hebben met de aanslag in Wenen van 2 november, maar is het resultaat van „intensieve en uitgebreide onderzoeken die gedurende meer dan een jaar zijn uitgevoerd”, aldus justitie

Bij de aanslag van vorige week maandag door een jihadistische schutter in het historische stadscentrum van Wenen werden vier mensen gedood. Het was de eerste grote aanslag in zijn soort in Oostenrijk sinds decennia en de eerste die aan een jihadist wordt toegeschreven.