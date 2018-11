„Oostenrijkse officier spioneerde voor Russen”

De Oostenrijkse autoriteiten verdenken een oud-legerofficier ervan tientallen jaren voor Rusland gespioneerd te hebben. Bondskanselier Sebastian Kurz heeft Moskou om opheldering gevraagd, berichten Oostenrijkse media.

De luitenant-kolonel, die inmiddels met pensioen is, zou ongeveer 300.000 euro hebben ontvangen voor vertrouwelijke informatie. Het eerste contact met de Russen is volgens de krant Kronen Zeitung al gelegd in 1988. De Oostenrijkse autoriteiten kwamen de vermeende spion op het spoor na een tip van een buitenlandse dienst.

Een geplande reis van minister Karin Kneissl (Buitenlandse Zaken) naar Moskou is vanwege de affaire afgeblazen. Die had eigenlijk begin december moeten plaatsvinden.