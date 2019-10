Oostenrijkse man doodt ex en haar familie

In het Oostenrijkse skidorp Kitzbühel heeft een 25-jarige Oostenrijker zijn 19-jarige ex-vriendin en haar familie doodgeschoten. Daarna meldde de dader zich in alle vroegte bij de politie. "Hij legde een vuurwapen op de balie van het bureau en zei: 'Ik heb zojuist vijf mensen gedood'", zei de politiechef op een persconferentie.

De man zit vast.

De politie gaat ervan uit dat hij handelde uit jaloezie. Het meisje had de relatie een paar maanden geleden beëindigd en had een nieuwe vriend. Ook die is gedood, evenals haar ouders en broer.

Het meisje en de dader hadden zaterdagavond ruzie gemaakt in een café, maar daarna scheidden hun wegen. In de nacht naar zondag is de 25-jarige naar haar huis gegaan en maakte daar ruzie met haar vader, die hem wegstuurde. Hij reed daarop naar huis, haalde het (legale) vuurwapen van zijn broer, reed terug naar het huis van zijn ex, klom op het balkon, sloeg een ruit in en schoot de vijf mensen die binnen waren dood. Vervolgens stond hij binnen een halfuur bij de politie voor de deur.

De 25-jarige dader is een geboren Oostenrijker, meldde de politie. Hij was niet bekend bij justitie en stond bekend als een rustig iemand. Ook had hij niet gedronken, bleek uit bloedonderzoek.