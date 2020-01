Oostenrijkse Groenen stemmen voor coalitie met ÖVP

Oostenrijk krijgt conservatief-groene regering. Het congres van de Groenen heeft zaterdag met een overweldigende meerderheid (93,2 procent) ingestemd met een coalitie met de conservatieve ÖVP.

Hiermee is de weg vrijgemaakt voor de Oostenrijkse conservatieve leider Sebastian Kurz om terug te keren als kanselier. Partijleider van de Groenen Werner Kogler wordt vice-kanselier. Voor de Groenen betekent het hun eerste regeringsdeelname.

Kurz liet woensdag al weten met de Groenen overeenstemming te hebben bereikt over een regeringscoalitie. Het congres van de Groenen moest hier alleen zaterdag nog mee instemmen.

De deal komt drie maanden nadat Kurz’ conservatieve ÖVP met 37,5 procent van de stemmen een duidelijke overwinning behaalde in de parlementsverkiezingen op 29 september. Ook de Groenen wonnen met 13,9 procent van de stemmen.

De nieuwe regering wil in Europa een voortrekkersrol spelen, vooral op het gebied van klimaatbescherming. Zo hebben beide partijen afgesproken dat hun land in 2040 klimaatneutraal moet zijn, 10 jaar eerder dan de Europese doelstelling. Ook moet in 2030 100 procent van de elektriciteit afkomstig zijn uit hernieuwbare bronnen. Verder zijn ze overeengekomen dat onder meer de inkomstenbelasting wordt verlaagd en dat de staatsschuld niet verder mag oplopen. Ook mogen kinderen straks tot hun veertiende geen hoofddoekjes dragen op scholen.

Kurz regeerde eerder met de rechts-populistische FPÖ, maar die samenwerking liep vorig jaar stuk.