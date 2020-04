Oostenrijkse bankrover vermomt zich met mondkapje

Een Oostenrijkse bankrover heeft zichzelf vermomd met een mondkapje, dat nu veel wordt gebruikt als bescherming tegen het nieuwe coronavirus. De man is nog op de vlucht voor de politie.

De overvaller schoot een bankmedewerkster neer bij een bank in Wenen, toen zij probeerde te vluchten. De vrouw is zwaargewond geraakt, meldt de politie. De man is er met een nog onbekend geldbedrag vandoor gegaan. De politie is een grote zoekactie gestart.

Sinds deze week worden mondkapjes uitgedeeld bij Oostenrijkse supermarkten, zodat mensen elkaar minder snel kunnen besmetten met het coronavirus.