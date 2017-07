Oostenrijkse agent stomdronken achter stuur

Een zwaar beschonken automobilist die in Oostenrijk op de verkeerde weghelft in slaap viel achter het stuur, blijkt een politieman. Volgens Oostenrijkse media donderdag had de man zo veel alcohol genuttigd dat hij al rijdend door het dorp Gurnitz zijn ogen niet meer open kon houden en in slaap viel.

Andere weggebruikers zagen de auto met de slapende 59-jarige man midden op de weg staan en alarmeerden de politie. Toen de dronken politieman door zijn collega’s met de nodige moeite was gewekt, startte hij de auto om weg te rijden. Daarop sloeg een agent een zijruit in en griste sleuteltje uit het contactslot om dat te voorkomen.

De politieman moest ter plekke zijn rijbewijs inleveren en kan disciplinaire maatregelen tegemoetzien.