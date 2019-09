Oostenrijkse ÖVP slachtoffer hackers

De Oostenrijkse partij ÖVP van ex-bondskanselier Sebastian Kurz zegt slachtoffer te zijn geworden van hackers die wekenlang een grote hoeveelheid data uit de computers van de partij stalen. Samen met een computerexpert maakte Kurz dat donderdag bekend.

De afgelopen weken kwamen twee keer interne documenten in de media waarmee de partij in verlegenheid werd gebracht. Zo kwamen onder andere documenten uit de boekhouding naar buiten met uitgaven van de partij. Daaruit bleek dat de partij meer had uitgegeven aan het werven van kiezers voor de verkiezingen van later deze maand dan is toegestaan, maar dat dit was verdoezeld in de boekhouding.

Donderdag meldde de partij dat de documenten door een computerinbraak waren verkregen en deels waren vervalst. Kurz vergeleek de inbraak met die in de VS en Frankrijk tijdens verkiezingscampagnes.