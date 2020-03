Oostenrijks openbaar vervoer ligt vrijwel plat

Het openbaar vervoer in Oostenrijk ligt als gevolg van de coronacrisis vrijwel plat. Met het lamleggen van het openbare leven is 90 procent van de klandizie weggevallen volgens minister van Gezondheid Rudolf Anschober. Ook buiten het ov is het verkeer aanzienlijk geslonken, tot circa 45 procent van het normale niveau.

Oostenrijk heeft strenge beperkingen opgelegd vanwege de uitbraak van het nieuwe coronavirus. De deelstaat Tirol heeft zich zelfs ook van de rest van Oostenrijk geïsoleerd. Hier zijn de meeste gevallen van het virus geconstateerd. De spoorwegmaatschappij ÖBB meldde dat er helemaal geen treinen meer rijden naar Zwitserland. In de treinen naar Duitsland zitten vrijwel enkel nog Duitsers.

In Oostenrijk zijn zeker 1843 mensen besmet met het virus.