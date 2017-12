Oostenrijks experiment van de jongste kanselier

Koos Oostenrijk vorig jaar nog een linkse president omdat het volk bang was dat het land een anti-Europese koers zou gaan varen, treedt er deze week toch een rechtse regering aan.

Vijftien jaar geleden leidde regeringsdeelname van de Oostenrijkse Vrijheidspartij (FPÖ) nog tot tijdelijke uitsluiting uit de Europese Unie, maar dat drukte deze week de pret niet. Als president Alexander Van der Bellen in zijn paleis de nieuwe ministers de eed afneemt, vragen buiten de demonstranten aandacht voor de Hitlergroet die vicekanselier Strache ooit zou hebben gebracht.

Oostenrijk heeft een pijnlijke geschiedenis, zegt ook de nieuwe kanselier, Sebastian Kurz (Oostenrijkse Volkspartij, ÖVP), in zijn regeringsverklaring. Juist daarom moeten we samenwerken en contact met Europa zoeken, zegt hij. Eigenlijk betekent dat: gaat u maar rustig slapen – Oostenrijk is bij ons in goede handen.

Neemt niet weg dat deze coalitie van christendemocraten en rechtse populisten een experiment is. In Nederland is zo’n samenwerking met de PVV mislukt. In Duitsland en Frankrijk zijn zulke coalities nog ondenkbaar.

Intussen wuift Kurz alle kritiek weg. Hij is met 31 jaar de jongste kanselier van Europa. Alles is hem altijd nog gelukt. Waarom zou hij falen met de populisten? Eén ding is zeker: de komende jaren zal hij doorlopend de spiedende ogen van heel Europa op zich hebben.