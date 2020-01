Oostenrijker hangt uren aan rots in Thailand

Een Oostenrijker heeft maandag uren aan een rots gehangen in het zuiden van Thailand. Lokale media melden dat de 28-jarige man een basejumper was die van de berg Khao Ok Talu af wilde springen. Hij kon maandagmiddag worden bevrijd.

De man sprong op maandagmorgen van de berg in de provincie Patthalung, maar zijn poging mislukte door een harde windvlaag. Hij kwam met zijn parachute vast te hangen aan een steile rotswand.

De Oostenrijker zou maandagochtend al van een andere berg zijn gesprongen als onderdeel van een groep van acht mensen. Hij zou als enige nog een tweede sprong maken.

Omwonenden hoorden de roep om hulp van de man. De reddingsactie duurde een aantal uur. De man is uiteindelijk zonder ernstige verwondingen naar beneden gehaald.