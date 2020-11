Oostenrijker bekent seksueel misbruik 52 jongeren

Een 27-jarige Oostenrijker heeft bekend de afgelopen jaren 52 minderjarigen seksueel te hebben misbruikt. De slachtoffers waren vooral jongens van 11 tot 17 jaar uit de regio Amstetten, maakte de politie maandag bekend.

De man zocht zijn slachtoffers veelal via chatdiensten op internet. De jongeren kregen geld als ze seksuele handelingen bij zichzelf uitvoerden en de filmpjes daarvan aan hem doorstuurden. Hij had ook fysiek contact met ze in zijn huis of auto.

Het onderzoek loopt sinds mei. Daaruit bleek ook dat de verdachte en een 22-jarige medearrestant een verstandelijk gehandicapte van 23 jaar hebben gemarteld. De twee zouden sigaretten op het lichaam van het slachtoffer hebben uitgedrukt, hem hebben vastgebonden en geslagen. Ook zouden ze hem hebben gedwongen in koud water te springen.