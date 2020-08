Oostenrijk wil scherpere grenscontroles

De Oostenrijkse bondskanselier Sebastian Kurz wil scherpe grenscontroles invoeren voor vakantiegangers die het land in willen. Vanaf maandag moeten mensen die in risicogebieden zijn geweest en de grens willen passeren een recente coronatest kunnen overleggen. De test mag niet ouder zijn dan 72 uur, anders moeten mensen tien dagen in quarantaine, aldus de regeringsleider.

„Er moet strenger gecontroleerd worden”, zei hij zaterdag in de krant Österreich. Direct aan de grens testen is ook een optie volgens Kurz, maar dat is een zaak van de gezondheidsdiensten.

Oostenrijk betitelt onder meer het Spaanse vasteland, Roemenië, Bulgarije, Zweden, de VS en Rusland als risicogebieden. Vrijdag kwam daar de populaire vakantiebestemming Kroatië bij. Vanaf maandagnacht is dat land ook risicogebied, wat mogelijk zal leiden tot een massale vervroegde terugkeer van vakantiegangers. Daarvan was volgens Oostenrijkse media zaterdag nog niets te merken.