Oostenrijk wil af van plastic zak

De Oostenrijkse regering heeft de plastic tas en zak de oorlog verklaard. Het is de bedoeling dat winkeliers die met ingang van 2020 niet meer mogen verstrekken. Dat heeft het ministerie van Milieu en Duurzaamheid woensdag in Wenen bekendgemaakt.

Oostenrijk is na Frankrijk en Italië het derde land in de EU dat een compleet verbod op dit soort plastic verpakkings- en vervoersmateriaal uitvaardigt. „Er zijn genoeg alternatieven”, zei de verantwoordelijke minister Elisabeth Köstinger. Een uitzondering wordt gemaakt voor zware en stevige kunststof draagtassen zoals onder meer in woonwarenhuizen worden verkocht, omdat die in de regel vaker worden gebruikt.

Volgens de informatie van het ministerie komen er in Oostenrijk jaarlijks alleen al via de levensmiddelenhandel 430 miljoen plastic zakken met of zonder hengsels in omloop, ofwel een afvalberg van 7000 ton. Voor bijzonder veel vervuiling zorgen de dunne zakjes waarin fruit en groente worden verpakt.