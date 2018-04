Oostenrijk wil af van hoofddoekjes op school

Oostenrijk wil het dragen van hoofddoekjes door meisjes in kinderdagverblijven en lagere scholen verbieden. Bondskanselier Sebastian Kurz zei woensdag in Wenen volgens de media dat hij met dat plan het ontstaan van parallelle samenlevingen wil tegengaan. „Versluiering van jonge kinderen is iets wat we echt niet willen hebben in ons land.”

Het wetsvoorstel dat dit verbod mogelijk maakt moet begin deze zomer klaar zijn. Om hoeveel meisjes met een islamitische achtergrond het in Oostenrijk gaat, wist Kurz niet maar voor hem staat vast dat alle kinderen gelijke kansen verdienen. „Daar hoort ook bij dat er op jonge leeftijd geen sprake kan zijn van discriminatie”, aldus de politicus van de conservatieve Oostenrijkse Volkspartij (ÖVP).

De rechts-populistische Heinz-Christian Strache, voorzitter van de FPÖ en vicekanselier, zei met een hidjabverbod „verkeerde ontwikkelingen bij de politieke islam te willen tegengaan”. Vooral in de stedelijke gebieden is dat een thema. Veel moslims geloven dat meisjes vanaf de puberteit een hoofddoekje moeten dragen. Voor ze tien jaar oud zijn gebeurt dat niet vaak.