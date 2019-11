Oostenrijk volgt andere landen met rookverbod

Een sigaret opsteken in een Oostenrijkse skihut is er niet meer bij. Vrijdag is in Oostenrijk namelijk het rookverbod ingegaan. Roken in openbare gelegenheden zoals restaurants en cafés is niet meer toegestaan. Oostenrijk is een van de laatste Europese landen die een dergelijk verbod heeft ingesteld.

Parlementsleden keurden het verbod na langdurige discussies in juli goed. Alleen de populistische partij FPÖ was toen tegen. In 2017 dwarsboomde die partij al een rookverbod, tot ongenoegen van veel Oostenrijkers en de medische sector. Er werd een petitie tegen roken gestart, die werd ondertekend door zo’n 900.000 mensen. Toen de FPÖ in mei dit jaar de regering verliet, werd de weg vrijgemaakt voor het rookverbod.

In Oostenrijk rookt ongeveer 25 procent van de bijna negen miljoen inwoners. Het Europese gemiddelde ligt op 18 procent.