Oostenrijk versterkt grensbewaking na aanslagen Wenen

Oostenrijk versterkt de bewaking van de grenzen naar aanleiding van de aanslagen in Wenen van maandagavond, meldde de Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken Karl Nehammer in een persconferentie. Daarin bevestigde hij nogmaals dat er meerdere doden zijn gevallen, onder wie een burger en een van de aanslagplegers. Nehammer sprak van meerdere ernstig gewonden.

Volgens de minister is nog minstens één dader op de vlucht. Nehammer herhaalde een oproep om het centrum van Wenen te mijden en zei dat kinderen er dinsdag niet naar school hoeven te gaan.

Ook de Tsjechische politie heeft besloten over te gaan op extra grenscontroles. „De politie voert willekeurige controles van voertuigen en passagiers uit bij overgangen aan de grens met Oostenrijk als preventieve maatregel in verband met de terreuraanslag in Wenen”, meldde de Tsjechische politie op Twitter. Ook hebben de Tsjechische autoriteiten besloten joodse instellingen extra te bewaken.