Oostenrijk versoepelt regels voor dragen mondkapjes

Inwoners van Oostenrijk kunnen hun mondkapjes binnenkort thuislaten als ze gaan winkelen. Het dragen van dergelijke gezichtsbescherming is nu nog verplicht op veel plaatsen, maar die regels worden op 15 juni versoepeld.

„Mondmaskers zijn straks niet langer verplicht in winkels en scholen”, zei bondskanselier Sebastian Kurz. Zijn landgenoten moeten dan nog wel gezichtsbescherming dragen in het openbaar vervoer, bij medische instellingen en op plaatsen waar het lastig is om voldoende afstand te houden, zoals in kapperszaken.

Kurz maakte bekend dat ook andere beperkingen komen te vervallen. Zo wordt de regel ingetrokken dat in restaurants en cafés maximaal vier volwassenen aan een tafel mogen zitten. Ook mogen horecazaken straks langer openblijven.

Oostenrijk begon al in april met het versoepelen van de maatregelen die waren ingesteld vanwege de coronacrisis. In het land zijn tot dusver ruim 16.000 besmettingen vastgesteld en 668 patiënten overleden. De bondskanselier benadrukte vrijdag dat beperkingen weer kunnen worden ingesteld als de situatie verslechtert.