Oostenrijk versoepelt beperkingen: „We liggen op koers”

In Oostenrijk zijn de maatregelen die verspreiding van het coronavirus moeten voorkomen dinsdag deels versoepeld. „We liggen op koers”, zei bondskanselier Sebastian Kurz.

Veel winkels in het land mogen na een wekenlange sluiting de deuren weer openen. Het gaat om kleine zaken, bouwmarkten en tuincentra. Het is volgens Kurz aan de discipline van burgers te danken dat die kleine stap gezet kon worden richting het „nieuwe normaal”.

Ondernemers krijgen nog wel te maken met beperkingen, zoals aangepaste openingstijden. Ook moeten medewerkers en klanten hun mond bedekken en afstand tot elkaar houden. Als het te druk is in een winkel, kan een boete worden opgelegd van 3600 euro.

Het uitgangspunt van de regering blijft volgens Kurz hetzelfde: „Zoveel vrijheid als mogelijk, zoveel beperkingen als noodzakelijk.” Het is de bedoeling dat andere winkels vanaf 2 mei de deuren weer kunnen openen. Later in die maand volgen dan ook horecazaken.

De versoepeling van de maatregelen leidde dinsdag bij sommige bouwmarkten tot rijen buiten. Oostenrijkse media berichten dat klanten zich wel aan de regels leken te houden en mondkapjes droegen.