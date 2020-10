In de strijd tegen het coronavirus gaat Oostenrijk vanaf dinsdag weer grotendeels op slot. De nieuwe lockdown omvat onder meer een spertijd van 20.00 uur tot 06.00 uur om de verspreiding van het virus af te remmen. Het is de bedoeling de lockdown in december stap voor stap weer te versoepelen, aldus regeringsleider Kurz.

Restaurants moeten sluiten en mogen alleen nog maaltijden laten afhalen, in hotels zijn uitsluitend nog zakenmensen toegestaan. Middelbare scholen en hogere scholen en universiteiten gaan weer over tot onderwijs op afstand, zoals tijdens de eerste lockdown eerder dit jaar. Basisscholen en winkels daarentegen blijven open.

De Oostenrijkse regering wil met de nieuwe lockdown voorkomen dat ziekenhuizen overbelast raken.