Oostenrijk trekt straf Hongarije in twijfel

Hongarije krijgt steun van buurland Oostenrijk. Het Europees Parlement wil dat de Europese Unie de zwaarste strafprocedure inzet tegen Hongarije. Die kan er uiteindelijk voor zorgen dat Hongarije zijn stemrecht in Europa kwijtraakt. De Oostenrijkse populistische regeringspartij FPÖ betwijfelt echter of het proces wel volgens de regels is gegaan.

FPÖ-leider Heinz-Christian Strache, die als vicekanselier de tweede man in de Oostenrijkse regering is, neemt het op voor Boedapest. De Oostenrijkse minister van Buitenlandse Zaken heeft Brussel gevraagd om te kijken of het besluit van het Europees Parlement wel rechtmatig is, zei Strache zondag tegen Oostenrijkse media.

Bij de stemming in het Europees Parlement was een tweederdemeerderheid nodig. Als alleen wordt gekeken naar voor- en tegenstemmen, is dat gelukt. Maar volgens Oostenrijk en Hongarije moeten ook de mensen die zich hebben onthouden van stemming, worden meegerekend. En dan is er geen voldoende meerderheid.

De grootste partij in de Oostenrijkse coalitie, de conservatieve ÖVP, stemde wel voor de procedure tegen Hongarije.