Oostenrijk staakt onderzoek Duitse spionage

Oostenrijkse aanklagers hebben een onderzoek opgeschort naar spionage door de Duitse inlichtingendienst BND. Een woordvoerster van het Openbaar Ministerie in Wenen zegt dat er momenteel geen verdere aanknopingspunten zijn.

Oostenrijkse media hadden vorig jaar bericht over vermeende jarenlange spionage door de Duitse dienst. Die zou in de periode 1999-2006 de communicatie van allerlei instellingen in het buurland hebben onderschept. Het ging onder meer om internationale organisaties, ministeries en bedrijven.

De Oostenrijkse president Alexander Van der Bellen vroeg Duitsland destijds om opheldering. „Dat bevriende landen elkaar bespieden is niet alleen ongebruikelijk en ongewenst, maar ook onacceptabel”, zei hij op een persconferentie met de toenmalige bondskanselier Sebastian Kurz.

Het onderzoek is volgens de autoriteiten niet gesloten. Het kan worden hervat als daar aanleiding toe is.